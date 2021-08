dimanche 15 août 2021 • 1619 lectures • 0 commentaires

Ce dimanche, un camion malien, qui s’est retrouvé sur un taxi, dans un terrible accident dans un terrible accident qui s’est produit à Kaolack, a tué 4 personnes. Suffisant pour que des jeunes s’en prennent aux voitures et biens maliens. Gora Khouma, secrétaire général du syndicat des transporteurs, appelle à la raison.

"C’est choquant. Mais ce n’est pas une raison pour que les gens attaquent les maliens. Il faut savoir raison garder. Je ne le cautionne pas. Et cela pourrait mettre en danger nos compatriotes au Mali. Il y a des milliers de sénégalais qui vivent au Mali. Et faisons tous attention.



Laissons la Justice faire son travail mais attaquer les camions maliens, moi secrétaire général je ne le cautionne pas. Et j’interpelle les autorités. Il faut qu’on protège les maliens."