Au terme de l’enquête sur le drame de Sakal, une information judiciaire a été ouverte. Le propriétaire du "Car Ndiaga-Ndiaye" a été placé sous mandat de dépôt et des poursuites sont annoncées contre les conducteurs.

Une information judiciaire a été ouverte hier mercredi à l'issue de l'enquête ouverte sur l’accident de Sakal. Le propriétaire du «Car Ndiaga-Ndiaye» est inculpé pour homicide involontaire et blessures involontaires, mise en danger de la vie d'autrui, violation des règles sur l'aménagement et l'homologation des véhicules.



Car, selon les informations recueillies par iGFM, l’enquête a révélé que le «Car Ndiaga-Ndiaye» a été transformé de manière artisanale pour faire passer les sièges assises de 32 à 42 places.



Les conducteurs des deux véhicules aussi, sont visés pour homicide involontaire et défaut de maîtrise. Il est aussi reproché aux conducteur du « «Car Ndiaga-Ndiaye» » la mise en danger de la vie d'autrui, le surnombre de passagers et un excès de vitesse.