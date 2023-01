dimanche 8 janvier 2023 • 944 lectures • 0 commentaires

Le sélectionneur de l’équipe nationale de football du Sénégal s’est joint aux hommages à l’endroit des victimes du tragique accident ayant eu lieu dans la nuit du samedi au dimanche sur la route de Kaffrine.

«Rien ne saurait remplacer une vie humaine. Je suis triste et en deuil pour toutes ces vies perdues dans l’accident tragique de Gniby ! J’aimerais exprimer ma compassion et mes sincères condoléances ainsi que celles de l’encadrement technique des lions et des joueurs qui sont très affectés par le drame, aux familles des victimes, au peuple sénégalais, au Président de la République et à toutes les autorités religieuses, coutumières et politiques du pays ! Prières pour le repos de l’âme des disparus ! Pensées pour les proches!», a régi le sélectionneur national.