jeudi 29 septembre 2022 • 641 lectures • 0 commentaires

Actualité 2 heures Taille

L’accident sur la route de Tambacounda a ému plus d’un. En effet, la collision entre une voiture «7 places» et un bus sur la RN1 à 5 km de Koussanar, une localité située dans la région, a fait 9 morts. Des rescapés commencent à dévoiler ce qui s’est passé.

D’après les informations, quatre corps (Deux femmes et deux enfants) ne sont toujours pas identifiés car aucune carte d’identité n’a été trouvée sur eux. Ils se trouvent actuellement à l'hôpital régional de Tamba. Aussi, le chauffeur du «7 places» décédé dans l’accident, était un homme âgé et était interdit de conduite.



Un témoin des faits qui se trouvait dans le bus raconte au micro de la Rfm : «Notre voiture (le bus) était sur sa voie et le véhicule 7 places venant de Dakar au sens opposé s’est retrouvé dans notre sens. Il roulait à vive allure donc notre chauffeur a lancé des côtes phares en vain. C'est ainsi qu’il s'exclama‘‘mais qu’est qu’il (le chauffeur de 7 places) fait comme ça’’. C’est ainsi qu’ils sont entrés en collision et on est complètement sortie de la route. J'étais tétanisée car j'étais avec mon enfant et il était assis sur l’alignement du chauffeur.»



Et de poursuivre : « Après l’accident tout le monde est sorti sous le choc pour aller sauver les blessés mais ma cousine et moi on a couru vers le deuxième chauffeur qui répond au nom de Thierno qui était lui aussi blessé et couvert de sang.»



L’interlocutrice interpelle l’Etat sur la circulation durant la nuit. Elle demande ainsi qu’on interdise la circulation durant la nuit car dit-elle, il y a trop d’accidents.