iGFM- Alors que le Sénégal entrait en ébullition après le pénalty victorieux de Sadio Mané dimanche soir, 03 jeunes garçons ont perdu la vie dans des accidents. D'abord deux jeunes qui célébraient sur une moto "Jakarta", ensuite un élève de 6ème percuté mortellement par un 4X4.

Les deux occupants de la moto ont succombé des suites de leurs blessures à l'hôpital de Kaolack, après que leur engin soit entré en collision avec une charrette, à la suite de la victoire finale des «Lions» en Coupe d'Afrique des nations. L'accident mortel s'est produit vers 22H30 entre Guinguinéo et Back Samba Dior.



Et puis à Dahra Djoloff, les populations avaient spontanément rallié le centre de la ville, d'où est partie une caravane qui a sillonné les artères de la ville. Et c'est au cours de cette procession qu'un garçon de 14 ans a été percuté par un véhicule 4X4. Le drame s'est produit à hauteur du quartier de Ngueth, sur la route de Touba, aux environs de 22 heures. Sérieusement touchée, la victime qui répondait au nom de Mohamed Ka, élève en classe de 6è au CEM Angle l'Islam de Dahra, a été évacuée à Touba, où il a succombé à ses blessures. Mohamed Ka qui résidait au quartier Angle l'Islam, est un ressortissant du village de Rotto, situé à quelques encablures de la ville de Dahra.