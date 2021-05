lundi 31 mai 2021 • 459 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) C’est une triste nouvelle qui secoue la corporation. Trois agents de Léral ont péri dans un accident, alors qu’ils couvraient la tournée économique du président Macky Sall. Seydou Gueye, le porte-parole de la présidence vient de réagir. Le chef de l'Etat, lui, était sur les lieux.

"La voiture de l’équipe de reportage, qui avait devancé le cortège présidentiel resté à Tambacounda, a eu un choc frontal avec un camion. Immédiatement alertés, les éléments de la Gendarmerie et les Sapeurs-pompiers se sont rendus sur les lieux pour faire les constats et apporter les premiers secours aux blessés", a-t-il indiqué.



Seydou Gueye déclare, dans son communiqué, que le Président de la République a donné des instructions pour la prise en charge rapide des blessés à l’hôpital régional de Tambacounda, et leur évacuation à Dakar.



"Son Excellence Monsieur Macky SALL, Président de la République du Sénégal présente ses condoléances les plus attristées à l’Administrateur du Groupe, M. Dame DIENG, à la Rédaction de Leral.net, aux famille des victimes et à l’ensemble de la presse sénégalaise", conclut-il.

Le chef de l'Etat, comme le montrent ces photos du Gir, était sur les lieux de l'accident. Pour l'instant, rien n'a officiellement filtré sur l'origine du choc.

Mis à Jour 15h 44