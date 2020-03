iGFM – (Dakar) Triste nouvelle ! Le bus assurant la navette entre Makacolibantang et Dakar en passant par Méréro et Koumpemtoum, communément appelé « horaire Maka » a fait un grave accident dans la nuit du 07 et 08 mars 2020 près de la ville de Fatick. Bilan provisoire : 7 morts, 25 blessés dont 15 dans un état grave. Tous les blessés sont évacués à l’hôpital régional de Fatick. Le bus venait de Dakar.

Source :alkuma.info