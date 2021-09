mercredi 1 septembre 2021 • 172 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Le bilan de l’accident qui a eu lieu dans la nuit d'hier, entre Diouroup et Ndiongolor, s’est alourdi à 10 morts.

Sept personnes avaient perdu la vie sur le coup, hier dans la nuit. Malheureusement, des 7 blessés graves qui avaient été transférés aux urgences de l’hôpital régional de Fatick, 3 ont succombé.



Les 2 premiers ont perdu la vie dès leur arrivée à l’hôpital et le troisième blessé a rendu son dernier souffle au petit matin, ce mercredi.



Pour rappel, c’est un bus et un camion qui sont entrés en collision entre Diouroup et Ndiongolor. Le bilan provisoire faisait état de 7 morts et une vingtaine de blessés hier tard dans la nuit.



Le camion transportait des troncs d’arbre, dit-on. Le bus, quant à lui, roulait dans le sens de Kaolack. La collision a malheureusement été extrêmement violente.



Un très douloureux accident qui met à nu l’inefficacité de la bonne prise en charge de la question de la sécurité routière.