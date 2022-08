vendredi 5 août 2022 • 207 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le Ministre des Sports, Matar Ba a réagi à la suite d'un accident de circulation impliquant, ce vendredi matin, une école de football de Kaolack en déplacement sur Dakar.

"Nous avons appris, ce jour, avec émotion et consternation, le décès de l'encadreur de l'école de Football de Zénith FC des Abattoirs Ndangane de Kaolack et d'un pensionnaire de l'équipe à l'occasion d'un accident de circulation survenu à hauteur du village de NDIOU DIOUF dans le département de Fatick. Avec plusieurs blessés parmi les jeunes membres de l'équipe. Triste nouvelle! Nous présentons nos condoléances à la communauté sportive nationale, aux familles des victimes, à la Ligue et à la Fédération Sénégalaise de Football. Avec les autorités administratives et locales, en particulier avec Mme le Gouverneur de la région de Fatick, nous suivons la situation de très près et sommes en train de prendre toutes mesures appropriées pour soutenir et accompagner les blessés. En leur souhaitant un prompt rétablissement et un retour dans leurs familles respectives.Amiiiiiiine."