iGFM - (Dakar) Un grave accident s’est produit hier matin aux environs de 7 heures. C’est un mini car de 14 places provenant de Dakar en partance pour Agnam Goly dans la commune de Agnam et un autre véhicule communément appelé « Gleu-Gleu « , transportant des commerçants au marché hebdomadaire de Guiya. 12 décès, dont 4 membres d’une même famille, un couple, une maman et son fils… ont été enregistrés.

L’écrasante majorité des victimes sont domiciliées au village d’Agnam Goly. D’étroits liens de parentés unissent la plupart. D’après le quotidien l’Observateur, Gorel Fédior (26 ans), le chauffeur du minibus a péri avec sa maman Coumba Sall, Penda Diodo Fédior et Diarra Ba Fédior, des sœurs utérines. Fama Thiabe Sall et son mari Idrissa Aly Thioune sont parentés par alliance au chauffeur Gorel Fédior. Mairame Dially Koundio, Rougui Doundel Niang, Rouguiyatou Fama Mbodji, Mariéme Aly Thioune et Racky Thil-Nguel Diop ont également péri dans cet accident mortel.