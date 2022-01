jeudi 27 janvier 2022 • 628 lectures • 0 commentaires

iGFM – (Dakar) Qui ne connait pas Supa Ced ? Ce rappeur a longtemps tenu en haleine le rap galsen. Victime d’un grave accident, l’artiste est revenu sur les moments sombres de sa vie.

A cœur ouvert, il s’est confessé à Pape Cheikh Diallo dans l’émission « Midi Plus ».

Selon lui, son médecin traitant a gâché sa vie. « J’étais dégoûté de la manière dont mon médecin m’a annoncé qu’on allait amputer mon bras. Aux urgences, je me suis dit que je n’allais plus remettre mes pieds dans un hôpital au Sénégal. J’ai dit à ma mère que je voulais quitter l’hôpital. C’est par la suite que je me suis rendu en France pour suivre mon traitement », déplore-t-il.

