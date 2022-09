mercredi 28 septembre 2022 • 284 lectures • 0 commentaires

Le nombre de morts et d’accidents sur la route de Kaolack entre et septembre font froid dans le dos. En effet, d’après les dernières statistiques de la gendarmerie (Compagnie de Kaolack), relatées par nos confrères de Dakaractu, 231 accidents ont été dénombrés sur la période dont 70 morts et 537 blessés.

Les accidents sont répartis comme suit : Rn1A et Rn1B : 105 accidents enregistrés; Rn4 : 70 accidents; Rn5 : 21 accidents. Sur les routes départementales : 25 accidents, Sur les routes rurales : 10 accidents.



Pour la compagnie des sapeurs-pompiers de Kaolack, du 30 août au 27 septembre 78 accidents ont été enregistrés dont 03 morts et plus de 100 blessés. Sur les 78 interventions, 57 impliquent des motos Jakarta (dont 86 blessés et 02 morts).



Dans la commune de Kaolack, la police a enregistré 72 accidents entre août et septembre dont 56 corporels et 03 morts.



Au total, 80 victimes ont été recensées dont 72 hommes et 08 femmes. Le nombre d'accidents implique 44 motos jakarta, 27 particuliers, 14 camions etc...



Ces chiffres ont été partagés en marge de la campagne nationale de la sécurité routière à Kaolack à travers une sensibilisation régionale organisée par l'agence nationale de sécurité routière (ANASER).