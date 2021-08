mardi 3 août 2021 • 274 lectures • 0 commentaires

Société 1 heure Taille

iGFM (Dakar) Abdoulaye Daouda Diallo, le ministre des finances, par ailleurs, coordonnateur départemental de l’APR à Podor, a exprimé ‘’toute sa compassion ‘’ suite à l’accident tragique survenu ce mardi, dans ladite localité. Dans une note reçue à IGFM, il a également salué les mesures urgentes prises par le chef de l’Etat à cet effet.

Pour rappel, cet accident d’une rare violence impliquant un car de transport en commun et un minibus s’est produit, dans la matinée, vers Ndioum, causant 14 morts, soit 9 décès sur le coup, avant que le bilan ne s’alourdisse puisque 5 autres blessés graves ont perdu la vie à l’hôpital de Ndioum. Une vingtaine de blessés a également été dénombrée.

‘’Aussitôt informé, Abdoulaye Daouda Diallo a présenté ses condoléances aux familles éplorées, et a exprimé toute sa compassion aux nombreuses victimes. Le coordonnateur départemental de l’APR Podor a aussi remercié le chef de l’Etat qui, dès l’annonce, a pris toutes les dispositions nécessaires dans le cadre de l’évacuation des blessés et de l’acheminement des premiers secours’’, lit-on dans le document.