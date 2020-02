Accidents de circulation à Diourbel : 16 morts pour 117 cas

iGFM-(Dakar) La région de Diourbel a encore des efforts à faire du côté des accidents de la route. On dénombre pour l’instant 117 cas qui ont fait 16 morts. Une situation qui pousse les acteurs à s’engager à réduire ces incidents et de trouver des solutions à ces drames.

Le président des chauffeurs et transporteurs de Diourbel a particulièrement déploré l’absence de panneaux de signalisation sur certains axes du département. Cependant, il trouve toute de même le bilan de cette année acceptable contrairement à l’année précédente.

« Nous avons enregistré 117 accidents en 2019, 16 mortels et 50 blessés, contrairement à l’année 2018 où nous avions 64 pertes humaines. Il y a des axes où il n’y a pas de tableau de signalisation et ça entraîne souvent des accidents. A Diourbel, il n’y a pas pratiquement de panneau de signalisation et cela ne nous facilite pas le combat’’, signale Serigne Sall.

Ndéye Rokheya THIANE