Accord avec les différentes instances : La Premier League fait son grand retour

iGFM-(Dakar) Comme la Bundesliga, la Liga NOS ou encore la Liga, la Premier League va reprendre dans quelques jours après plusieurs semaines d’arrêt. Les clubs se sont mis d’accord ce jeudi avec les différentes instances pour une reprise le 17 juin, renseignent plusieurs médias occidentaux parcourus par IGFM.

Si le football s’est complètement arrêté en France cette saison, suite à la décision de la Ligue de Football Professionnel prise le 30 avril dernier, celui-ci revient petit à petit chez nos voisins. La Bundesliga a déjà repris depuis deux semaines, et la Liga NOS (Portugal) va suivre avec un retour à la compétition le 3 juin. En Espagne, la Liga doit reprendre ses droits la semaine du 8 juin, avec certainement les premières rencontres le dimanche 14. Enfin, en Italie, les clubs doivent se réunir ce jeudi pour définir une date de reprise.

Mais alors où en sommes-nous de l’autre côté de la Manche, en Angleterre ? Alors que certains joueurs étaient contre une reprise des entraînements, le gouvernement et les autorités sanitaires ont autorisé ces derniers à retrouver les terrains pour l’entraînement. La reprise des entraînements collectifs avec contacts avait même été votée ce mercredi. On commence donc à y voir plus clair dans le Royaume, et les dernières révélations du Telegraph vont ravir les fans de Premier League.

Un choc Manchester City-Arsenal pour bien reprendre

D’après le média britannique, les clubs se sont réunis ce jour pour discuter de la reprise et la Premier League va faire son grand retour le mercredi 17 juin avec deux matches en retard, à savoir une opposition entre Aston Villa et Sheffield United, mais aussi et surtout un choc attendu : Manchester City-Arsenal ! Les autres rencontres vont ensuite suivre avec probablement un match le vendredi 19 juin avant le reste des matches le week-end.

Bonne nouvelle pour Sadio Mané

En ce qui concerne la fin de la saison, la Premier League aimerait que tout soit terminé lors du premier week-end du mois d’août, à savoir le samedi 1er et dimanche 2 août. Bien entendu, toutes les rencontres restantes se joueront à huis clos et avec des règles sanitaires très strictes. Mais la saison va bel et bien se terminer en Angleterre. Une bonne nouvelle pour Liverpool qui vise son premier titre de Premier League depuis 30 ans. Ça l’est aussi pour l’international sénégalais, Sadio Mané qui veut être sacré pour la première fois après avoir déjà remporté la Ligue des Champions, la Super Coupe d’Europe, le Mondial des Club sans oublier le Ballon D’or africain un trophée individuel. Surtout que les Reds leaders, distancent de 25 points leur dauphin Manchester City. Le meilleur footballeur africain s’apprête donc à vivre la meilleure période de sa carrière.