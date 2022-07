mercredi 13 juillet 2022 • 807 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Sauf revirement, Kalidou Koulibaly devrait signer à Chelsea dans les prochaines heures. Après un accord trouvé entre Naples et Chelsea, le défenseur sénégalais s'apprête à se déplacer à Londres pour passer sa visite médicale.

Après plusieurs jours de négociations, c'est quasiment fait. En effet, Chelsea a finalement conclu un accord pour signer Kalidou Koulibaly (Naples) pour un montant de 40 millions d'euros (26 milliards Francs CFA), selon Fabrizio Romano.



Un salaire de 6 milliards par an



Le défenseur signerait un "contrat à long terme" d'une valeur nette de 10 millions d'euros (6 milliards Francs CFA) par an.



Kalidou Koulibaly s'envolera pour Londres ce soir pour commencer un examen médical avant de terminer son déménagement à Chelsea , selon Sky en Italie.



Les contrats entre les Blues et Napoli ont été échangés avant le transfert du défenseur à Stamford Bridge.



L'international sénégalais rejoindra son partenaire en sélection Edouard Mendy après l'officialisation de son transfert.