Accusations sur le bureau de la Cciad: Les précisions d’Aminata Assome Diatta! 

iGFM – (Dakar) Le collectif «And Defarrat Chambre de commerce» avait fait face à la presse, la semaine dernière, pour porter des accusations de détournement et d’illégitimité sur le bureau actuel de la Chambre de Commerce d’Industrie et d’agriculture de Dakar (Cciad). Le ministre du Commerce a tenu à faire quelques précisions ce lundi.

«Il n’y a pas de polémique au niveau du bureau de la Cciad. Vous ne pouvez jamais apporter une preuve montrant que c’est la bureau de la chambre ou que ce sont les membres de la chambre qui sont en train de faire la polémique.

Le problème, c’est celui qui existe entre la chambre de commerce de Dakar et l’Union nationale de la chambre de commerce de Dakar. Et donc je pense qu’il y a des problèmes de compréhension de part et d’autre des prérogatives de chacune de ces différentes organisations.

Le président a été élu vers la fin de l’année 2019 par l’assemblée. Donc il ne souffre pas d’un problème de légitimité. Ceux qui parlent disent ce qu’ils veulent.

Souvent on nous parle de décision prise en 2010. lui il a été élu en 2019. Il faut qu’on arrête de distraire les populations, qu’on laisse le président de la Chambre de commerce travailler. Dakar en a besoin, les structures en ont besoin et le secteur prisé qui se reconnait dans cette chambre en a besoin.»