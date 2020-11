dimanche 29 novembre 2020 • 187 lectures • 0 commentaires

Accusé d'avoir reçu une BMW X5 de Macky Sall - Massaly envoie une citation directe à Thiaye Diaby ce lundi

Actualité 1 heure Taille

iGFM - (Dakar) Mamadou Lamine Massaly est plus que décidé à laver son honneur devant les tribunaux pour avoir été accusé d'avoir reçu du président Macky Sall une voiture de marque BMW X5 par Thiaye Diaby, président du Mouvement AgiravecMacky. Il envoie dès lundi une citation directe à M. Diaby. Les avocats Me Clédor Ciré Ly et Moustapha Dieng ont été commis à cet effet.



A l’origine du problème, Thiaye Diaby a révélé qu'une voiture BMW X5 aurait été offerte par le chef de l’Etat, Macky Sall à Massaly.



Le jeune responsable de l’Apr n'a pas manqué de rappeler que deux de ses véhicules personnels ont pris feu dans le Fouta alors qu’il défendait le président Macky Sall sans avoir bénéficié de ce traitement de faveur.



Massaly qui s'est senti diffamé a décidé de laver son honneur devant le juge. Joint au téléphone, Massaly confirme l'information. Et promet de démonter à la face du monde ces fausses accusations portées contre lui.



Quant à Thiaye Diaby, son téléphone sonne dans le vide quand on a essayé de le joindre au téléphone.

Cet article a été ouvert 187 fois.

Publié par Harouna Fall editor