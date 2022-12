jeudi 8 décembre 2022 • 121 lectures • 1 commentaires

Sitor Ndour a perdu son fauteuil. L’ancien PCA de la SAED accusé de viol par sa femme de ménage âgée de 16 ans, a été placé sous mandat de dépôt. Le responsable de l’Alliance pour la République (Apr) a été remplacé à la tété du SAED par Monsieur Amadou Niang expert financier. Une décision prise par le Chef de l’état Macky Sall lors du conseil des ministres de ce mercredi 7 Décembre 2022.

"Monsieur Amadou NIANG, Expert financier et en Management des Organisations, est nommé Président du Conseil d’Administration de la Société d’Aménagement et d’Exploitation des terres du Delta et des vallées du fleuve Sénégal (SAED), en remplacement de Monsieur Sitor NDOUR, appelé à d’autres fonctions" lit-on dans le communiqué