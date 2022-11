mercredi 2 novembre 2022 • 121 lectures • 0 commentaires

Technologie 25 mins Taille

La rumeur grandissait depuis quelques jours. Avoir un compte certifié sur Twitter va bien devenir payant. Elon Musk a annoncé, mardi 1er novembre, le lancement d'un abonnement mensuel à 8 dollars par mois pour certifier son compte sur ce réseau social, qu'il vient d'acquérir. Cet abonnement devrait également permettre d'être moins exposé à la pub.

Le réseau social propose déjà un abonnement avec des fonctionnalités payantes, depuis l'an passé, mais le directeur général veut un nouveau programme, plus cher et adopté plus largement. L'objectif étant, in fine, d'augmenter les sources de revenus de la plateforme. « Le système actuel des seigneurs et des paysans, avec ceux qui ont la coche bleue et ceux qui ne l'ont pas, c'est des conneries. Pouvoir au peuple ! Blue pour 8 dollars par mois », a déclaré le patron de Tesla et SpaceX, qui a racheté Twitter jeudi.



Il envisage donc de fondre ensemble Twitter Blue – un abonnement à 5 dollars par mois pour un mode de lecture plus confortable et des outils d'édition – et la possibilité donnée aux comptes éligibles de faire vérifier et certifier leur identité. Actuellement, seuls certains profils peuvent demander ce gage d'authenticité en forme de coche bleue, notamment les gouvernements, les entreprises, les médias, les personnalités politiques, culturelles ou sportives, etc. Ils peuvent perdre leur badge s'ils ne respectent pas les règles de la plateforme. Dès vendredi, Elon Musk a demandé à des ingénieurs de travailler sans relâche sur cette refonte du système.