iGFM – (Dakar) Le footballeur international marocain Achraf Hakimi est actuellement au centre d’une enquête pour viol dans sa maison de Boulogne, à Paris. Cependant, ce scandale intervient alors que son mariage avec l’actrice hispano-tunisienne Hiba Abouk est déjà en difficulté.

Hakimi n’est pas encore divorcé d’Hiba Abouk

Bien qu’il y ait des rumeurs de divorce imminentes, la séparation légale du joueur et d’Hiba Abouk n’a pas encore été finalisée. Les deux parties avaient entamé le processus de séparation avant l’incident de vi0l signalé.

Achraf Hakimi a 12 ans de moins que sa femme

Le joueur du PSG a actuellement 24 ans tandis que sa femme a 36 ans. Cette importante différence d’âge est l’une des raisons de leur divorce imminent.

Hiba Abouk a qualifié son mariage avec le joueur de « projet raté »

Hiba Abouk a révélé que la raison de son désir de divorcer de Hakimi est que leur mariage était pratiquement terminé. Elle a qualifié leur mariage de « projet raté ».

La femme de Hakimi est actuellement contre lui au milieu des récentes accusations de viol

Depuis l’émergence des accusations de viol portées contre le joueur, la femme a exprimé son soutien à la victime présumée et a rompu son silence sur son projet de divorce. Elle a publié un communiqué sur son compte Instagram officiel dans lequel elle défend son silence sur la question.

Des informations non confirmées affirment que Hakimi a légué toute sa fortune à sa mère

Il y a des rumeurs non confirmées selon lesquelles Achraf Hakimi aurait légué toute sa fortune à sa mère. Cependant, cela n’a pas été confirmé, et il est donc difficile de savoir si cela est vrai ou non.

Le divorce imminent signifie que son mariage n’a duré que 3 ans

Hakimi et Abouk se sont mariés en 2020, deux ans après s’être rencontrés en 2018. Cependant, leur mariage n’a duré que trois ans, ce qui en fait l’un des plus courts de l’histoire du football.

Hiba Abouk, est l’une des actrices hispano-tunisiennes les plus populaires

Hiba Abouk est née à Madrid, mais elle est d’origine tunisienne et libyenne. Elle est connue pour ses rôles dans des séries télévisées espagnoles, notamment celui de Fatima dans El Príncipe. Elle a étudié au Lycée français de Madrid et a ensuite obtenu une licence d’art dramatique au RESAD. Sa carrière d’actrice a véritablement commencé en 2010 et elle a joué dans six films.

Le scandale de divorce d’Achraf Hakimi et de Hiba Abouk est un sujet de discussion important dans le monde du football. Bien que les détails exacts de leur situation ne soient pas clairs, il est clair que leur mariage est en difficulté.

