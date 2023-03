vendredi 3 mars 2023 • 313 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Accusé d’avoir violé une jeune femme dimanche, Achraf Hakimi vient d’être mis en examen, renseigne Footmercato qui a cité l'AFP.

Dimanche dernier, le Paris Saint-Germain s’est déplacé à Marseille pour affronter l’OM lors du Classique. Les Franciliens se sont imposés 3 à 0, eux qui se sont passés du latéral droit Achraf Hakimi. Resté chez lui pour se soigner et se reposer car il était blessé, le Marocain a reçu samedi soir la visite d’une jeune femme en l’absence de son épouse et de ses enfants, partis à Dubai. Mais le joueur du PSG aurait dépassé les limites en touchant la femme originaire de Fontenay-sous-Bois et en lui faisant des pénétrations digitales. Ce vendredi, Hakimi a été mis en examen pour viol annonce l’AFP. Il a été placé sous contrôle judiciaire. Une sale affaire dont se serait bien passé le PSG, qui va affronter le Bayern Munich mercredi prochain en C1.

