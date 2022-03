mercredi 9 mars 2022 • 480 lectures • 1 commentaires

Six mois ferme ! C'est la peine que le juge des flagrants délits de Dakar a infligée, hier, à O. Diallo, le maître coranique de 35 ans surpris à la mosquée de Sicap Karack avec un jeune talibé de 16 ans.

Le Tribunal n'a pas suivi le conseil du prévenu qui avait demandé une expertise psychiatrique. Il estime que le prévenu est coupable des faits d'acte contre nature et de profanation d'un lieu de culte. Aussi, le Tribunal n'a pas suivi le parquet qui avait requis cinq ans ferme contre O. Diallo, accusé d'avoir entretenu des rapports sexuels avec D. C. Une accusation que le prévenu avait battue en brèche lors de sa comparution. «J'enseigne le Coran dans cette mosquée et j'y assure en même temps la sécurité. Le jour des faits, j'étais sorti pour acheter du café. Arrivé à Bourguiba, un garçon m'a demandé de prier pour lui. Une fois à la terrasse de la mosquée, un groupe d'individus nous a retrouvés sur les lieux», a expliqué le prévenu avant de préciser qu'il n'est pas le mec qui apparaît dans la vidéo. Il a prétendu que ses aveux sont extorqués puisqu'il n'a jamais dit que les djinns qu'il a exorcisés l'ont poussé à commettre l'acte dont il est poursuivi.

