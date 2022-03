lundi 28 mars 2022 • 883 lectures • 1 commentaires

Société 3 heures Taille

iGFM – (Dakar) Après les dramatiques affaires bébé Lassana et bébé Kadia qui se sont produites respectivement à Kédougou et à Velingara, une autre affaire d’actes de maltraitance secoue le pays.

Âgés de 3 et 4 ans, deux enfants sont victimes d’une vengeance cruelle. ‘’Libération’’ qui donne la nouvelle dans sa livraison de ce lundi, précise que ces derniers étaient attachés du cou aux mains, filmés et insultés sous le regard impuissant d’autres enfants.

Le journal ajoute que leur bourreau, Mariama Mané, nouvelle épouse de leur père, a envoyé la vidéo à leur mère avec des propos d’une violence extrême. Cueillie par les gendarmes de Nioro, la mise en cause affirme que la mère des enfants, qui a divorcé avec leur père perturbait son mariage.