iGFM - (Dakar) Le Ministère du Commerce et des PME en relation avec l’ensemble des dispositifs publics financier et non financier d’appui et d’encadrement des PME, ainsi que les ministères sectoriels concernés, va tenir demain jeudi, au Cices, la première édition des « rendez-vous de l’entreprise : actions Pme ».

Il s’agit d’une série de rencontres bimensuelles publiques inscrites dans le plan de travail annuel (PTA 2021), entre le Ministre en charge des PME, les structures d’appui et d’encadrement des entreprises, les ministères sectoriels concernés et les micros, petites et moyennes entreprises (MPME), dans tous les secteurs d’activités économiques.



«Cette nouvelle approche de faire de la politique de proximité, vise à renforcer la synergie dans les interventions avec les autres ministères et structures de l’État et à rapprocher davantage les instruments d’accompagnement de l’État à leurs bénéficiaires, notamment les PME, en particulier les jeunes et les femmes entrepreneur, indique ledit ministère dans son communiqué de presse.



A cette occasion, la parole sera donnée aux chefs des MPME, pour permettre au Ministre en charge des PME, d’apporter des solutions efficaces aux difficultés et attentes des PME.



