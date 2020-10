jeudi 15 octobre 2020 • 87 lectures • 0 commentaires

Actualité 24 mins Taille

iGFM – (Dakar) Le chef de l’Etat avait présenté, il y a quelques semaines, son plan de relance de l’économie. Il attend même une croissance de 5.2 % du Pib en 2021, 7.2% en 2022 et 13.7% en 2023. Mais, pour l’instant, les 3 piliers de l’économie sont maintenues en apnée par la covid-19.

Pourtant, des signaux encourageants avaient été décelés durant deux mois. En effet, l’activité économique avait progressé de 2,3% en mai et de 7,5% en juin avant d’amorcer une tendance baissière au mois de juillet. Mais aujourd'hui, les toutes dernières statistiques de la Direction de la prévision et des études économiques renseignent que l’activité économique interne a diminué de 7,6% en variation mensuelle, au mois d’août 2020.

Le secteur primaire (hors agriculture et sylviculture), a vu son activité reculer de 30,4% au mois d’août. La cause est à chercher dans les contre performances enregistrées dans le sous-secteur de la pêche (-34,0%), celui de l’élevage (-28,4%) etc.

Le secteur secondaire n’est pas moins malade. L’activité y a baissé de 9,3% à cause de l’industrie agroalimentaire, du sous-secteur de la construction et de la "filature, tissage et ennoblissement textil".

Au mois d’août, le secteur tertiaire qui portait l'économie, n'a, lui aussi pas tiré son épingle du jeu. Il s’est replié de 2,0% en rythme mensuel. Les activités spécialisées, scientifiques et techniques (-18,0%), le transport (-7,2%), les activités financières et d’assurance (-8,1%) et le commerce (-1,3%) ont toutes subi des contre performances.