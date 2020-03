Actu people de la semaine : concert de Wally Seck annulé, bataille judiciaire entre…

iGFM – (Dakar) Dans votre nouvelle rubrique « Actu info de la semaine », nous sommes revenus sur l’annulation du concert de Wally Seck à Linguère à cause du Coronavirus, l’affaire Marie Louise Racky, la bataille judiciaire entre marodi Tv et l’actrice de la série « Golden » Dany, le fait que Titi et Chadia portent des tenues identiques, Coronavirus : quand l’épidémie rend son humour aux Sénégalais.

Toujours au menu de ce numéro, révélations sur Modou Lô qui accueille son premier fils aux Etats-Unis, Tarba Mbaye zappé par Pape Diouf et honoré par Wally Seck, guerre judiciaire entre le célèbre homme d’affaires et Moumi Kébé et le « prêt » de 250 millions à la barre.

Mame Fama GUEYE