Actu people de la semaine : de l’affaire Wally, Mandiaye au fils de Dwane Wade qui veut devenir une fille

iGFM – (Dakar) Dans votre nouvelle rubrique « Actu People de la semaine », nous sommes revenus sur les affaires Aida Diallo, l’ex-épouse de Cheikh Béthio Thioune, Wally Seck et Mandiaye Seck, Kane Diallo Welma et Demba Guissé, les soirées de Assane Ndiaye et le fiasco de la soirée de Sargal Néné Komé, la saisie au Pen Mi, Ya awa animatrice à la Sentv taxée de lesbiennes.

Toujours au menu de ce numéro, révélations sur le mariage annoncé de Ndèye Astou Sall, Miss Sénégal 2016, la fille de Mame Mactar Guèye qui va poursuivre ses études aux Etats-Unis, Quaden Bayles, Dwane Wade qui soutient son fils qui veut devenir une fille… Regardez!

Mame Fama GUEYE