samedi 25 décembre 2021 • 701 lectures • 0 commentaires

Sport 3 heures Taille

iGFM - (Dakar) Sadio Mané et Mohamed Sallah ont été les artisans des bons résultats de Liverpool en championnat anglais. Bien que certains parlent de tensions entre les deux joueurs africains, Sadio ne tarit pas d’éloges à l’endroit de son coéquipier. Il est même, à son avis, le meilleur joueur du moment.

Lors d'une interview accordée à Soccer AM, Sadio Mané de demander au journaliste: "Pouvez-vous me citer un joueur meilleur que lui en ce moment?", lorsqu'il lui a demandé si Mohamed Salah était le meilleur footballeur du monde sur la base de sa forme actuelle.



"Chaque semaine, il le montre sur le terrain. Vous ne pouvez pas être en désaccord avec cela. C'est le meilleur joueur. Il marque toujours pour nous. Nous avons juste de la chance de l'avoir dans notre équipe", a ajouté l'ailier sénégalais.



Salah est sans aucun doute dans une forme exceptionnelle car il est non seulement en tête du classement des buteurs de la Premier League, mais il est également le plus grand contributeur avec neuf passes décisives.



Alors qu'il faisait l'éloge de Salah, Mané a déclaré avec humour qu'il était, cependant, plus rapide que l'Égyptien sur les distances courtes et longues: «À courte distance, je suis plus rapide. À longue distance, je suis plus rapide!»