Adam Sène dévoile sa toute nouvelle vidéo « Kone Wéro »

lundi 24 octobre 2022 • 415 lectures • 0 commentaires

People 6 heures Taille

iGFM – (Dakar) La chanteuse Adam Sène dévoile son nouveau clip titré « Kone Wéro ». Une chanson dédiée aux amoureux et aux hommes qui font le malin. Ce clip bien réalisé va certainement faire plaisir à ses fans. Sa beauté et sa belle voix attirer les mélomanes. L'amour n'a pas d'âge! Adam reproche à son homme plus jeune qu'elle de l'ignorer en public alors que dans l'intimité tout se passe super bien. Il a peur des qu'en dira-t-on à cause de leur différence d'âge.



Publié par Mame Fama GUEYE editor

