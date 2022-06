jeudi 23 juin 2022 • 443 lectures • 0 commentaires

Sous la forme d’une société à capital variable, le Fonds d’Investissement des Territoires (FIT) est mis en place dans le cadre de l’Initiative pour l’Émergence de la Diaspora et des Investissements dans les Territoires (INEDIT). L’objectif de ce projet est de mobiliser les investissements et l'épargne de la diaspora et de la classe moyenne sénégalaise pour soutenir le développement économique local en s'appuyant sur les réseaux de coopération décentralisée.

L’initiative cible à la fois les sénégalais vivant dans le pays et ceux de la diaspora afin de renforcer leur engagement dans des investissements productifs en mettant en place des structures financières et juridiques, en fournissant une éducation financière à la classe moyenne émergente et aux migrants, et en offrant une assistance technique.



«Les options de financement au Sénégal sont multiples mais seules quelques-unes d'entre elles proposent des options de financement adaptées pour le Missing Middle (projets de taille moyenne [150K$-15M$]), dont encore moins pour les partenariats public-privé (PPP) et les petites et moyennes entreprises (PME), notamment dans les zones rurales. C’est en cela que l’orientation des transferts de fonds des migrants constitue une solution pertinente pour financer le développement local et les initiatives de réduction de la pauvreté», affirme Mme Christel Alvergne, Coordonnatrice Régionale de l’UNCDF.



La création de ce Fonds d'Investissement des Territoires (FIT) est une étape clé dans la structuration de l'initiative à la suite de la mise en place d'un plan d'épargne. Le capital minimum est actuellement de 20 millions FCFA. Plus de 40% des actionnaires sont des membres de la diaspora sénégalaise. Une première levée de fonds qui porte sur un investissement de 58 millions FCFA vient d’être finalisée. Ce montant va financer la mise en place d’une boulangerie initiée par un migrant résident en Italie. Implantée à Keur Massar, le démarrage effectif de ses activités est ainsi prévu au plus tard en début septembre 2022 avec le retour au Sénégal du promoteur - exploitant.



« Le projet INEDIT se veut être une expérience qui permet aux membres de la diaspora sénégalaise et à la classe moyenne d'apprendre comment leur épargne peut contribuer au développement économique local. Les projets sont préparés et dé-risqués avec le soutien de l'UNCDF, l'expertise financière de CGF Bourse, et le fort ancrage local d’ADEL SAS », a déclaré M. Oumar Wade, Administrateur d’ADEL SAS.