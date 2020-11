samedi 21 novembre 2020 • 109 lectures • 0 commentaires

iGFM – (Dakar) Adiouza nous revient avec « Madame Bonheur ». La chanteuse rend ainsi hommage à ses fans.

"Mme bonheur" relate le quotidien d’un foyer polygame où première et deuxième dame sont en concurrence loyale et cela toujours dans le respect. Chacune, s’estime être la préférée et la clé du bonheur de l’époux.