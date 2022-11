samedi 5 novembre 2022 • 270 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Adiouza était l’invitée de Sidath dans l'émission «Keur Gui la maison». La fille de Ouza est revenue sur son divorce qu’elle a vécu difficilement.

« J’ai mal vécu mon divorce comme toute bonne femme. Je ne vais pas me voiler la face, j’ai eu trop mal parce que j’avais juré de ne jamais faire partie de la liste des femmes artistes divorcées. Faut le dire, la liste est très longue», a-t-elle confié à l’animateur.



Et d’ajouter : « C’était mon destin, je l’accepte et j’essaie de me relever petit à petit. Je ne peux pas oublier du jour au lendemain mais cela va se faire. Je me concentre pour le moment sur mon travail qui me permet d’oublier un peu le divorce qui n’était point facile. Je suis en train de travailler mon côté rebelle. Parfois je suis invivable. Je suis une femme rebelle pas soumise. Je remets tout en question et j'ai bien réfléchi. De nos jours « djigueine yi seuyeu tou gnou » comme nos mère».



L’artiste dit concentrer, pour le moment, son énergie sur la préparation de son album qui va sortir au courant de l’année 2023. «J’ai aussi pas mal de dates et ainsi va la vie», lance-t-elle.