iGFM - (Dakar) En vue de vulgariser les efforts consentis par le chef de l’Etat Macky Sall et l’ensemble du gouvernement, le mouvement « Sénégal Mo Soxla Macky » se sont fixés comme mission d’être le trait d’union de tous les responsables autour d’un seul objectif qui est de rassembler toutes les forces vives pour rendre visible les efforts de Macky Sall.

Le mouvement « Sénégal Mo Soxla Macky » récemment mis en place par un groupe de DG, PCA, responsables politiques entre autres ont fait face à la presse ce Mardi pour dévoiler leur feuille de route qu’ils ont mis en place pour soutenir le président Macky Sall. Ce mouvement s’est fixé comme objectif de rassembler tous les responsables et militants d’obédiences politiques autour d’un idéal commun mais aussi d’être comme la vitrine pour rendre visible toutes les réalisations du Chef de l’Etat dans tous les domaines.

Ce mouvement sera porter par ses membres au niveau du Sénégal jusque dans les villages les plus reculés. Selon Adja Mariéme Diallo présidente dudit mouvement, par ailleurs conseillère départementale à Kolda, cette organisation va rendre visibles d’une manière effective les efforts et les réalisations que le chef de l’Etat et l’ensemble de son gouvernement ont réalisés dans plusieurs secteurs tels que l’Agriculture; l’éducation, le pêche et les infrastructures entre autres en instaurant un dialogue inclusif avec tous les syndicats afin d’éviter tous dysfonctionnements.

Dans son allocution, la présidente du mouvement « Sénégal Mo Soxla Macky » a fait l’éloge des progrès du Sénégal surtout dans l’enseignement Supérieur et la formation des jeunes mais aussi l’accompagnement des femmes à travers des lignes de financement. Connu comme un cadre de concertation participative, ce mouvement s’ouvre à toutes les couches de la population pour mettre sur pied les jalons du dialogue national inclusif sans exclusion ni d’esprit partisan a déclaré la présidente.

Si l’on en a croit a la présidente, Macky Sall reste le meilleur président du Sénégal. car il est très bien respecté dans le monde et en Afrique Elle interpelle tous les responsables à avoir le sens de la responsable en vue des prochaines électorales en respectant les consignes du président de la république Macky Sall. Face a une opposition assoiffée , le mouvement compte s’ériger en bouclier contre tous les détracteurs mais aussi s’engage à fédérer les forces pour une très grande victoire pour les prochaines élections locales a avancé Adja Mariéme Diallo.