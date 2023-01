samedi 28 janvier 2023 • 1338 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) La célèbre actrice Khadija Déme, surnommée Adja dans les séries, s'est mariée ce dimanche avec son "Banekh", comme elle l'appelle amoureusement. La cérémonie a eu lieu en toute discrétion, loin des caméras et des micros indiscrets. Seuls les membres des deux familles auraient assisté au « Takku Diakka»

Tout juste après le mariage, elle a lâché ses premiers mots : « Alhamdoulilah, je crois qu’aimer réellement quelqu’un c’est n’être jamais rassasié de lui. Le monde nous paraît plus beau, les journées plus sensées. Chaque jour passé auprès de l’être aimé devient une chance de nous éduquer. On s’abreuve de cet amour qui nourrit notre cœur. On apprend ensemble, on surmonte les épreuves ensemble, et on évolue ensemble… J’ai dit Oui à l’homme de ma vie, ma moitié, mon essentiel «Banekh ».

Prières et Bénédictions... J’attendais d’effectuer le plus beau des voyages au plus beau des endroits : la Mecque Alhamdoulilah Machallah avec l’homme de ma vie, remercier Allah par la Grâce du prophète Muhamad Psl « denko sunu bop, denko » surtout vous mes inconditionnels « beugu ma rek té Yallah reka Takh » avant de l’annoncer officiellement.

« Yallah na Yallah defal gniou diam ak tawfekh ci Barké Sangou Sangu yi Seydina Muhamad Psl. Tay gniane mane mi mako sokhla Diam, Barké Ak Yallah moussal gniou».