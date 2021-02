mercredi 24 février 2021 • 156 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Invisible depuis le début de l'affaire qui l'oppose au président des Patriotes, Adji Sarr fera face au Juge d'instruction dans les prochains jours. Elle a été convoquée.

Adji Sarr a été convoquée par le juge «désigné» par le procureur de la République pour instruire l’affaire de viol présumé qui l’oppose à Ousmane Sonko. Elle sera auditionnée pour la première fois dans le fond du dossier par le juge Mamadou Seck, renseigne les Echos, sans préciser la date. Et conformément à la loi, ses avocats, Me Abdou Dialy Kaneet et Cie, seront présents,

Pour rappel, Ousmane Sonko est, de son côté, dans un processus de levée de son immunité parlementaire. Il avait refusé de déférer à la convocation qui lui a été adressée par la Section de recherches de la Gendarmerie. Il avait exigé que la loi soit respectée. C’est-à-dire que son son immunité parlementaire soit d’abord levée.