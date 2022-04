vendredi 15 avril 2022 • 1863 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) C’est connu. La confrontation, hier, entre Adji Sarr et son ex patronne au salon Sweet Beauty, a été, par moments, houleuse.

Le ton est très souvent monté entre les deux ex collaboratrices. En effet, selon les Echos, Ndèye Khady Ndiaye n'a pas admis les déclarations jugées «mensongères» de Adji Sarr. Cette dernière aussi, soutenait que c’est son ex patronne qui ne dit pas la vérité. Au final, elles se sont crié dessus par moments et il a fallu, à chaque fois, au juge et aux avocats de les calmer.



Dans un premier temps, le juge a mis en confrontation Adji Sarr et Ndèye KhadyNdiaye. Les questions portaient sur les points de divergence dans leurs dépositions. Puis, le magistrat a introduit Ibrahima Coulibaly, le mari de la patronne du Salon Sweet Beauty. Les conseils de Adji Sarr souhaitent que le juge passe maintenant à l'audition d'Ousmane Sonko.