mardi 18 octobre 2022 • 73 lectures • 0 commentaires

Actualité 1 heure Taille

iGFM - (Dakar) L’ADL, à travers l’observatoire National de la Décentralisation et du Développement Local (ONDDL), œuvre pour une bonne maitrise des informations et des données territoriales via le numérique.

Ceci pour aider les élus locaux et les autorités à prendre des décisions éclairées pour un développement harmonieux et durable des territoires. Ce lundi 17 octobre, dans la capitale du Fouladou, s’est tenu un atelier régional de deux jours portant sur le partage des livrables et résultats de l’ONDDL.

PUBLICITÉ

Cette rencontre a permis aux acteurs territoriaux de Kolda de s’informer sur le SISAF (Système d’information de suivi et d’analyse des données financières des collectivités territoriales). « Cette plateforme informatisée en cours de développement permet la remontée et l’analyse instantanée des informations financières des collectivités territoriales, ainsi qu’une harmonisation des différents cadres budgétaires. L’exploitation des données permet de générer plusieurs indicateurs d’aide à la décision aux niveaux local et central », a expliqué Aliou Kandji, Directeur des systèmes d’information et de l’observatoire au niveau de l’Agence de Développement Local.

PUBLICITÉ

Un autre outil d’aide à la prise de décision, destiné à la fois aux acteurs économiques mais aussi aux acteurs politiques et de gouvernance du territoire dénommé SIET a été présenté également à cette occasion. Ce Système d’Information EconomiqueTerritoriale permet aux décideurs et à leurs partenaires d’avoir une bonne connaissance du territoire, de ses richesses et potentialités endogènes ainsi que des acteurs du tissu économique local leur permettant d’élaborer des analyses sectorielles et/ou territoriales, formuler et d’assurer le suivi-évaluation des actions de développement », a précisé M Kandji.