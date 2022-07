vendredi 1 juillet 2022 • 1685 lectures • 0 commentaires

iGFM - La masse salariale du Sénégal a culminé à plus de 903 milliards de francs Cfa en 2021. Certains secteurs se sont taillés la plus grande part des rémunérations.

En 2021, l’administration sénégalaise a versé 903 milliards de francs Cfa à son personnel, en guise de salaires. La somme initialement prévue à cet effet, est de 896 milliards (base Lfr2 2021). Soit un dépassement de 7,9 milliards. Mais, un secteur s’est taillé plus de la moitié de cette masse salariale.

Une décomposition de la masse salariale, par secteur, montre la prédominance du secteur de l’Éducation et de la Formation professionnelle. À eux seuls, ces secteurs ont happé environ 603,9 milliards FCFA sur l’année 2021. Ce qui représente 55% du montant total.

Puis, vient le secteur des Forces de Défense et de Sécurité. Celui-ci occupe 21% de la masse salariale de l’Etat. Les secteurs de la santé 5%, les Finances et la Justice 3%. Les autres secteurs, c'est à dire les ministères et institutions représentent 9% de la masse salariale.