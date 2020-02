Adtones Sénégal : pour une gratuité de l’internet et des appels téléphoniques

iGFM – (Dakar) – Les usagers de la téléphonie mobile peuvent désormais surfer ou bénéficier de minutes d’appels gratuitement. La société multinationale Adtones basée à Londres et qui a ouvert une filiale au Sénégal et au Kenya, se proposent de démocratiser la télécommunication au Sénégal. Ainsi en lieu et place d’une sonorité d’attente, l’usager peut écouter de la publicité sur son téléphone. Sauf que cette écoute lui fera gagner des minutes d’appels ou de l »internet selon son choix. La plateforme a été lancé ce jeudi par les responsables d’Adtones qui dans le cadre de la responsabilité sociétale, veulent lutter contre la mortalité neo natale.

« Nous ne voulons plus que des femmes enceintes soient évacuées à bord de charrettes et pour cela, nous comptons financer l’achat de motos tricycles-ambulances à mettre gratuitement à la disposition de villages enclavés qui seront répertoriés dans une banque de données », a fait savoir Mamadou Antoine Diamanka, directeur d’Adtones Sénégal.

Le ministère de l »économie numérique représenté par son secrétaire général s’est félicité de cette initiative qui ‘va dans l »intérêt des sénégalais ».

Selon Amadou Seck, président de lunion des prestataires industrielles et commerçants du Sénégal, il est important qu’il ait des projets d’enverguer initiés par jeunes pour porter l’Afrique au firmament de la technologie mondiale.

Adtones Sénégal qui est déjà en partenariat avec Expresso est en pourparler avec d’autres sociétés de téléphonie pour que tous les sénégalais puissent avoir accès à l’internet gratuit et aux appels gratuits.

IGFM