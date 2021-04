jeudi 15 avril 2021 • 213 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Adversaire de Boy Niang 2, Tapha Tine prépare activement son combat du 25 juillet.

Tapha Tine vs Boy Niang fait partie des affiches qui font rêver les amateurs de lutte. Le premier signe son retour trois ans après sa victoire devant Yékini Jr, tandis que le second veut oublier sa défaite concédée contre Lac 2 le 13 juillet 2019. Favori du combat, Tapha Tine a dévoilé son plan de préparation.

Des séances 6 jours/7 entre la plage et la salle de sport

"Je suis en pleine préparation de mon combat. Je vais à la plage et en salle tous les jours sauf les dimanches. Je m'entraîne très dur mais ça a duré. Cela fait 8 mois que je me prépare, c'est depuis le covid. Je ne peux pas dire que la préparation n'est pas difficile. Elle est plus que difficile car elle a beaucoup duré et le combat n'est pas encore arrivé. Mais, j'essaie de gérer", s'est–il confié à IGFM, dans un entretien express.

S'agissant de son adversaire, Tapha Tine préfère se concentrer sur sa préparation qui l'intéresse le plus.