iGFM (Dakar) Au début du mois de juin, les Lions du Sénégal vont disputer deux matchs amicaux, à Thies, pour préparer les éliminatoires de la Coupe du monde 2022.

La Zambie (5 juin), le Cap-Vert (8 juin). Voilà les deux équipes que l'équipe du Sénégal va affronter sur le chemin de la Coupe du monde 2022 dont les qualifications démarrent en septembre 2021. IGFM s'intéresse aujourd'hui sur le choix des Chipolopolos. Pourquoi cette équipe a-t-elle été choisie ? Décryptage avec l'entraîneur Abatalib Fall.

Un adversaire proche de la Namibie

"La Zambie est un bon choix s'il faut jouer contre un adversaire qui a le même profile qu'un autre qui figure dans la même poule en l'occurrence la Namibie. Une équipe proche aussi de l'adversaire comme la Namibie. La Zambie voudra se mesurer au Sénégal, sur son niveau de jeu", a-t-il anlaysé. Lors de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, le Sénégal défiera la Namibie après un déplacement au Congo Brazzaville.

Le technicien a en revanche indiqué que même si la Zambie a le même profile que la Namibie, les Lions pouvaient avoir mieux vue leur standing. "Avec l'ambition de remporter la prochaine CAN, je pense qu'on pouvait avoir meilleur, des adversaires dont le niveau est plus élevé. Mais là, la Zambie et le Cap-Vert vont jouer contre les meilleurs d'Afrique en hissant leur niveau de jeu",a-t-il relevé.