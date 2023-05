vendredi 5 mai 2023 • 602 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) L’aéroport régional de Kédougou fait peau neuve et est prêt à accueillir les hôtes de la région dans le cadre du Conseil des ministres décentralisé. Les travaux de réhabilitation initiés il y a quelques semaines, ont permis d’élargir la piste qui est passée de 1800 à 2000m.

Le Directeur général de Aibd S.A en visite à l’aéroport de Kédougou, Abdoulaye Dièye était accompagné, hier, du Secrétaire général du ministère des Transports aériens et du Développement des infrastructures aéroportuaires, Serigne Ahmadou Bamba Sy et d’une forte délégation. Depuis quelques semaines, l’aéroport de Kédougou est en chantier. Des travaux de réhabilitation ont été lancés en perspectives du prochain Conseil des ministres décentralisé qui aura lieu dans cette région. Après « environs 20 jours de travaux », cet aéroport régional est déjà aux normes. « Nous sommes prêts à recevoir les avions », a laissé entendre Maodo Malick Guèye, chef du département Construction à Aibd S.S.







Après la visite de l’aéroport, le Directeur général de Aibd s.a, Abdoulaye Dièye s’est félicité de l’état d’avancement des travaux. La piste de l’aéroport de Kédougou a été élargie, passant de 1800 à 2000m. La largeur est aussi passée de 15 à 30m. Ces travaux de réhabilitation ont aussi touché le parking, le mur de clôture, l’aérogare, le taxiway qui ont tous été réhabilités avant l’arrivée du Président de la République qui sera bientôt l’hôte de la région dans le cadre du Conseil des ministres décentralisé. « Tous les travaux demandés à l’entreprise ont été réalisés. Aujourd’hui, l’aéroport de Kédougou est disposé à recevoir la délégation gouvernementale mais également des avions de type international », s’est réjoui Abdoulaye Dièye.







Celui-ci a expliqué que l’aéroport régional de Kédougou est bien inscrit dans le programme de réhabilitation des aéroports régionaux. Cependant, avec le Conseil des ministres décentralisé qui se profile à l’horizon, il fallait très vite le réhabiliter pour pouvoir accueillir le chef de l’Etat et ses invités.

Le Secrétaire général du ministère des Transports aériens et du Développement des infrastructures aéroportuaires s’est dit rassuré par ce qu’il a vu sur le terrain. « En un délai record, Aibd s.a et ses partenaires ont pu agrandir la piste, rallonger la piste, réhabiliter le taxiway de même que la parking avion et l’aérogare. C’est vraiment une satisfaction », se félicite Serigne Ahmadou Bamba Sy. Celui-ci rappelle la position stratégique de l’aéroport régional de Kédougou qui doit jouer un rôle stratégique dans l’exploitation des ressources naturelles et touristiques dont regorge cette région.





