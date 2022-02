jeudi 17 février 2022 • 348 lectures • 0 commentaires

iGFM- En mars dernier, le leader de Pastef, Ousmane Sonko, avait été placé sous contrôle judiciaire dans le dossier du présumé viol qui l'oppose à la jeune masseuse Adji Sarr. Ce jeudi, les avocats du désormais Maire de Ziguinchor ont dépose un autre recours, afin de demander la mainlevée du contrôle judiciaire.

Au micro de la RFM, un de ses avocats, Me Bamba Cissé, détaille :"La requête aux fins de levée du contrôle judiciaire du député-maire Ousmane Sonko a été déposé, hier, à la table du Doyen des Juges d'instruction. Je confirme également que cette requête est la suite ou la répétition d'une autre qui a été déposée le 29 septembre 2021, laquelle requête n'a toujours pas fait objet de réponse. Donc actuellement, il y a deux requêtes ayant le même objet, c'est-à-dire la mainlevée du contrôle judiciaire..."



"C'est des motivations classiques. Ousmane Sonko a été placé sous contrôle judicaire au mois de mars. On en est maintenant à quasiment 1 an révolu. Donc depuis, il a toujours respecté les préscriptions du contrôle judiciaire à la lettre... Il a une obligation de résidence également à Ziguinchor. Il a besoin de contacts à l'étranger et de déplacements pour les besoins de sa mairie. Nous attendons une réponse du Doyen des Juges", ajoute l'avocat.