vendredi 3 février 2023 • 198 lectures • 1 commentaires

iGFM - (Dakar) Suite aux propos de la députée Amy Ndiaye Gniby, les membres du Dahira des Moustarchidines avaient déposé des plaintes. Les responsables du Dahira, dont "Capitaine", fils de Serigne Moustapha Sy, ont fait face à la presse ce vendredi. Ils exigent le traitement de ces plaintes, tout en avertissant. Ci-dessous des extraits saillants la déclaration lue par Cheikh Sarr.

"Nous exigeons avec force que ces milliers de plaintes déposées par d’honnêtes citoyens, soient traitées avec toute la rigueur, la diligence et le sérieux requis. Au nom de quoi les honorables députés, Massata Samb et Mamadou Niang ont été arrêtés, jugés et envoyés en prison pendant que Amy Ndiaye, l’insulteuse de l’hémicycle, l’instigatrice des incidents malheureux de l’Assemblée, continue à vaquer impunément à ses occupations. Et ce, malgré les milliards de plaintes qui l’ont visée pour les forfaitures ci-mentionnées."



Les avertissements



"Nous dénonçons fermement cette justice à double vitesse et condamnons avec la dernière énergie cette manière sélective de traiter les dossiers judiciaires. Certes nos avocats vont accélérer et intensifier la bataille juridique, et useront de toutes les voies de recours pour obtenir gain de cause. Mais si rien n’est fait, rien ni personne ne pourra interdir aux disciples d’apporter une riposte ferme à la mesure des provocations et de l’effronterie de la dame. À eux de voir. Soit ils le règlent, soit nous réglons le problème à notre manière. La coupe n’est que pleine."