mardi 13 décembre 2022 • 181 lectures • 0 commentaires

Les deux députés membres du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi, qui ont violenté leur collègue Amy Ndiaye Gniby, ont été placés en garde à vue.

Les députés Massata Samb et Mamadou Niang, qui avaient agressé Amy Ndiaye Gniby à l’Assemblée nationale, ont finalement ont été placés en garde à vue à la Division des investigations criminelles (Dic).



Ils sont accusés de coups et blessures volontaires. Leur avocat, qui dénonce une violation de leur immunité parlementaire, renseigne que les deux députés n'ont pas répondu aux questions des enquêteurs.



Massata Samb et Mamadou Niang se sont rendus, dans la matinée de ce mardi, à la Division des investigations criminelles (Dic). Les parlementaires ont été accompagnés par certains de leur Camarade députés de Yewwi Askan Wi et des membres de leur parti.