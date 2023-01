lundi 2 janvier 2023 • 1331 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakarà Massata Samb et Mamadou Niang, les deux parlementaires qui avaient agressé leur Collègue Amy Ndiaye Gniby, ont été condamnés.

Six mois de prison ferme. C’est la sentence infligée aux députés Massata Samb et Mamadou Niang du Parti de l'Unité et du Rassemblement (PUR). Ce, dans le cadre du procès qui les oppose à leur collègue Amy Ndiaye Gniby qu’ils ont agressée à l’Assemblée nationale. Ils devront aussi verser 5 millions F CFA à la partie civile.