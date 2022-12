jeudi 15 décembre 2022 • 208 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Les députés du Parti de l'Unité et du Rassemblement (Pur) ont été placés sous mandat de dépôt. Ils seront jugés le lundi prochain au Tribunal des flagrants délits de Dakar.

"Devant le juge, nous ferons valoir tous les moyens de défense que la loi nous accorde. Nous osons espérer que le juge aura le courage et la promptitude de répondre favorablement à leur demande en annulant purement et simplement les poursuites qui ne sont pas conformes à la légalité", a indiqué Me Adama Fall, leur avocat. Les députés Massata Samb et Mamadou Niang ont été emprisonné dans le cadre de l'enquête sur l'agression de leur collègue député Amy Ndiaye.

