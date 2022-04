mercredi 13 avril 2022 • 190 lectures • 1 commentaires

La FSD (Fédération Sénégalais de la Diaspora) étant toujours soucieuse et proche des événements majeurs au Sénégal, n'a pas manqué de réagir sur l'affaire Astou Sokhna, par le biais de Madame Aby Ly présidente de la Commission "Droits Sociaux, Solidarité et Santé"

« Nul ne peut rester insensible sur les dernières dérives qui gangrènent le système sanitaire sénégalais. Le dernier cas de négligence survenue à l’hôpital Sakhir Mbaye de Louga entrainant le décès de Sokhna Astou en illustre une impréparation notoire aussi bien au plan du personnel, que du matériel.

La Diaspora des Sénégalais par le biais de la commission « Droits Sociaux, Solidarité et Sanitaire » de la FSD s’indigne de cette situation, et s’offre en collaboration avec les services concernés pour relever ensemble ce défi tant vital.

Comme pour confirmer l’adage qui dit, je cite : mieux vaut prévenir que guérir, cette même commission de la FSD partageait des messages audiovisuels par sa présidente Aby LY en guise de prévention, et de sensibilisation envers toute obédience.

La FSD revient aujourd’hui plus que jamais : offrir sa disponibilité pour une meilleure prise en charge de notre système sanitaire qui a besoin d’un encadrement pointu de son personnel d’abord, et ensuite de ses équipements.

Nos positions et nos intégrations dans beaucoup de pays médicalement préparés et équipés, font que nous pourrions entreprendre et promouvoir une coopération fructueuse entre le Sénégal et ces pays tiers.

Un système sanitaire viable doit répondre à des exigences de professionnalisme et surtout d’humanisme. La vertu d’un professionnel de la santé, c’est le sacrifice en soi pour sauver des vies.

La FSD, par ma voix présente ses condoléances attristées à la famille éplorée, à toutes les victimes, et souhaite que de telle chose ne se reproduise plus.

La commission Droits Sociaux, Solidarité et Sanitaire de la FSD »

P/Aby LY (Belgique)