Du nouveau dans l’enquête sur la mort de bébé Lassana, qui avait été enlevé et retrouvé mort dans un puits à Néméniké, à Kédougou. Selon Libération, Fatoumata Tounkara, une voisine, est passée aux aveux.

Très proche de Fatou Wagué (coépouse de la maman de bébé Lassana), Fatoumata Tounkara versé de chaudes larmes devant les enquêteurs avant de s’expliquer.



Dans ses aveux, elle a déclaré que c'est elle qui s'est introduite dans la maison pour récupérer bébé Lassana, avant de l'envelopper dans une couverture et de le jeter dans un puits.



Elle ajoute avoir agi sous la dictée de Fatou Wagué (la coépouse de la maman du bébé) mais aussi de Siya Souaré, la grand-mère paternelle de la victime. Cette dernière a été aussi cueillie.



Lors d'une reconstitution des faits tenue le même jour, le trio a rejoué, sous l'œil vigilant des gendarmes et du procureur Baye Thiam, le film de cette terrible affaire. Selon toujours Libé, Fatou Wagué et Siya Souaré avaient des rapports heurtés avec Aminata Sow.